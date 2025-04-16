Судебные служащие Москвы провели памятные мероприятия в Музее Победы на Поклонной горе

Сотрудники судебной системы Москвы, Мосгорсуда и Департамента по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы, члены их семей, почтили память героев Великой Отечественной войны в Музее Победы на Поклонной горе.
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