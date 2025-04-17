Kratos показала первый рендер боевого беспилотника XQ-58 Valkyrie со встроенным шасси

Первый рендер XQ-58 Valkyrie со встроенным шасси / © Kratos Производитель обещает построить потенциально более крупный, тяжелый и высокопроизводительный боевой беспилотник, однако на рендере общая конструкция XQ-58 Valkyrie выглядит в значительной степени неизмененной по сравнению со стандартным типом дрона.