Фигуристка Петросян о Майкле Джексоне: великий певец и танцор

Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая короткую программу на этапе "Гран-при" в Уфе, рассказала, что считает американского певца Майкла Джексона, под песни которого она выступает, великим, передает "Спорт-Экспресс".
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