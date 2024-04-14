У россиян не будут забирать дорогие Li Auto, Voyah, Zeekr, BYD и Hongqi: «Нео Карс» опровергла продажу залоговых машин

Мы писали об этой истории несколько дней назад: китайская экспортная компания Biulu сообщила о том, что российская «Нео Карс Москва», имея задолженность перед Biulu, продавала залоговые машины обычным покупателям.
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