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Специалисты МИСИС создали технологию для очищения марганцевой руды

Специалисты МИСИС создали технологию для очищения марганцевой руды

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСИС разработали новую технологию для решения серьезной проблемы в производстве высококачественной легированной стали – нехватку марганца и ферросплавов с ним.

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