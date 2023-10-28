Специалисты МИСИС создали технологию для очищения марганцевой руды

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСИС разработали новую технологию для решения серьезной проблемы в производстве высококачественной легированной стали – нехватку марганца и ферросплавов с ним.
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