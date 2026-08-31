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Царьград

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"Общественное": Взрыв прозвучал в Харькове во время тревоги

"Общественное": Взрыв прозвучал в Харькове во время тревоги

В Харькове на Украине произошел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" в своём Telegram-канале.

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