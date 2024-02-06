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Почему Запад проигрывает украинскую войну? 10 тезисов о психологии поражения

Почему Запад проигрывает украинскую войну? 10 тезисов о психологии поражения

«Самое сложное в распознании реальности, это, когда она подошла и вцепилась вам в зад». 1. Низкий уровень экспертизы.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Только конченым тупарям непонятно,  в чем смысл нахождения России  на восточном фронте, не двигаясь дальше 4-х областей, заявленных в Конституции.  Причин для такого решения хоть отбавляй: 1. нежелание Путина увеличивать контингент  СВО путем полной мобилизации. 2.  сохранение жизней бойцов СВО по возможному максимуму. 3. нежелание взваливать на бюджет России восстановление всей Украины, причем для недружественных к ней укров.  А кол-во этого &quot;не лояльного населения&quot; не умерится - оно только возрастает.  Что касается   &quot;анклава, гетто для нелояльных&quot; -то  им и будет  ВСЯ  Украина за минусом  российских и  тех западных областей, которые перейдут к Польше, Венгрии и Румынии. России придется стоять по границам своих 4-х областей в позиционных вяло текущих боях со снижением интенсивности до минимума по мере прекращения субсидирования Украины Западным оружием, и перехода агрессии украинцев на себя- то есть года 3-4 наблюдать за Гражданской войной на Украине. Потому что главная цель России - добиться выполнения  своего требования к Байдену -  передвинуть НАТО на состояние 1997 года.  Иначе  без контроля за странами бывшего Варшавского блока, которые должны стать внеблоковыми, то есть без  обеспечения  своей стратегической безопасности от стран НАТО,  задача  СВО  будет считаться не выполненной.  А оставшиеся на Украине жители, либо переберутся  за это время в Европу, либо будут существовать в условиях махновщины  еще года 3-4.  Пусть денацифицируются там.   А когда у России появятся деньги и желание восстановления Украины,  тогда и будет разговор, кому её заселять.
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2 час.
Natalija Osminina
А Запад ответит за недооценку противника началом Гражданской войны в США, распадом Европы и её переформптированием в новые зоны- зоне Великобритании из стран. западной Европы,  внеблоковой с Венгрией во главе в центре Европы. И зоне российского влияния на востоке из числа приграничных ей стран, имеющих выход к морям.
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2 час.

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