ВСУ обстреляли Горловку кассетными 155-мм снарядами

Шесть кассетных снарядов натовского калибра 155 мм выпустили украинские вооруженные формирования по Горловке, сообщило управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 27 февраля в своем Telegram-канале.
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