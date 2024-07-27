«Отрицательная динамика замедлилась». От чего умирали севастопольцы в 2023 году?

Главной задачей демографии является увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения.
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