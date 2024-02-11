«Главком — москаль!». Украинцы шокированы назначением «россиянина» Сырского

Назначенный на должность главкома ВСУ Александр Сырский родом из России. После официального увольнения главкома ВСУ Залужного и назначения на эту должность командующего Сухопутными войсками Александра Сырского украинские пользователи Сети заподозрили «зраду» (измену — укр.
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