Путин поблагодарил То Лама за участие Вьетнама в праздновании 80-летия Победы

РИА Новости/Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама за решение страны участвовать в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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