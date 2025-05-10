Путин поблагодарил То Лама за участие Вьетнама в праздновании 80-летия Победы

РИА Новости/Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама за решение страны участвовать в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.