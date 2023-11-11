За минувшие сутки российская ПВО перехватила украинские беспилотники в четырех регионах России

О ликвидации БПЛА сообщили власти Брянской, Белгородской, Московской и Смоленской областей. В целом же налеты украинских беспилотников стали реже, но весьма вероятно, что ВСУ копят силы для массированного удара, считают экспертыЧетыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии