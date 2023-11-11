За минувшие сутки российская ПВО перехватила украинские беспилотники в четырех регионах России

О ликвидации БПЛА сообщили власти Брянской, Белгородской, Московской и Смоленской областей. В целом же налеты украинских беспилотников стали реже, но весьма вероятно, что ВСУ копят силы для массированного удара, считают экспертыЧетыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью.