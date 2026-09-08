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Морозные ночи и "погодные качели": какой будет предстоящая зима в Сибири

Морозные ночи и "погодные качели": какой будет предстоящая зима в Сибири

Зима 2026/2027 годов в Сибири отличится "погодными качелями" с сильными ночными морозами до -35 градусов и ниже, прогнозируют синоптики.

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