Лантратова назвала способы узнать о мерах поддержки для пенсионеров в РФ

Российские пенсионеры могут узнать о положенных им мерах поддержки через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), многофункциональный центр или органы социальной защиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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