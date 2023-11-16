Рыбин признался, что они с Сенчуковой обозлились на уехавшую из РФ Пугачеву

Виктор Рыбин раскрыл причину отъезда Аллы Пугачевой из России, и также заявил о ее предательстве. Лидер группы «Дюна» много лет тесно общался с народной артисткой РФ и выступал на ее концертах и шоу «Рождественские встречи с Аллой Пугачевой».