Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» подразделений артиллерии 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанесли удар по позициям артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении СВО.
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