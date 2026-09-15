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Политнавигатор

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Зеленский подгадил Трампу накануне выборов

Зеленский подгадил Трампу накануне выборов

Энергетическое перемирие нужно Дональду Трампу накануне выборов в США. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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