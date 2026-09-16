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Неизвестные разгромили офис "Единой России" в Новосибирске

Неизвестные разгромили офис "Единой России" в Новосибирске

В результате происшествия никто не пострадал В Новосибирске произошло нападение на офис региональной общественной приемной партии "Единая Россия", сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение.

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