Неизвестные разгромили офис "Единой России" в Новосибирске

В результате происшествия никто не пострадал В Новосибирске произошло нападение на офис региональной общественной приемной партии "Единая Россия", сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение.
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