На площади Профсоюзов в Архангельске до конца октября перекроют полосу движения

С 18 сентября на участке от улицы Розы Люксембург до Иоанна Кронштадтского начнут укладывать дорожное покрытие, из-за чего изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов.
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