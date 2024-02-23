Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании сделал заявление по поводу здоровья Кейт Миддлтон

Подданные короля подозревают неладное в состоянии принцессы Уэльской. Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAПосле перенесенной операции на брюшной полости, сделанной в середине января, Кейт Миддлтон перестала выходить на связь.
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