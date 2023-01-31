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«Лацио» арендовал Луку Пеллегрини у «Ювентуса». Защитник начинал сезон в «Айнтрахте»

Лука Пеллегрини присоединился к «Лацио». Римский клуб объявил о переходе 23-летнего летнего защитника на правах аренды из «Ювентуса» до конца этого сезона.

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