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Спорт Уик-Энд

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В Нидерландах забит самый дальний гол в истории женского футбола - с 80 метров! ВИДЕО

В Нидерландах забит самый дальний гол в истории женского футбола - с 80 метров! ВИДЕО

В субботу женский футбольный клуб нидерландского города Алкмар потерпел разгром в 5-м туре женской Эредивизи от «Аякса» - 5:1.

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