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Свердловская область заняла шестое место по качеству жизни

Свердловская область заняла шестое место по качеству жизни

В исследовании учитывались качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

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