С Россией придется считаться: главные тезисы Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум характеризует вот такая мысль, озвученная российским президентом на самом главном — пленарном — заседании: «Мы будем делать то, что, соответствует интересам России и с этим придется всем считаться».
Петербургский международный экономический форум характеризует вот такая мысль, озвученная российским президентом на самом главном — пленарном — заседании: «Мы будем делать то, что, соответствует интересам России и с этим придется всем считаться».
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