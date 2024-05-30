Котов обыграл Вавринку и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Павел Котов обыграл Стэна Вавринку и сыграет в третьем круге «Ролан Гаррос» с Янником Синнером. Поздней ночью 30 мая в Париже завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, в котором Павел Котов встречался со Стэном Вавринкой.
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