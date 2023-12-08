Инспекторы региональных заказников Иркутской области получили новые автомобили

8 декабря в Иркутске прошла церемония вручения новых автомобилей повышенной проходимости государственным инспекторам ОГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Иркутской области», сообщает областное правительство.
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