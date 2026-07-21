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Пар без вреда – опасная иллюзия: вся правда о вейпах от кардиолога Пироговского Университета

Пар без вреда – опасная иллюзия: вся правда о вейпах от кардиолога Пироговского Университета

Вокруг вейпов сложился опасный миф об их безопасности. Однако исследования показывают, что вейпы не являются безопасной альтернативой для сердца и сосудов, хотя профиль риска отличается от обычных сигарет.

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