Хиты Gorky Park и Челси перепели сотрудники уссурийской таможни в честь своего юбилея

Хиты Gorky Park и Челси перепели сотрудники уссурийской таможни в честь своего юбилея

В Уссурийске чествовали сотрудников таможни, организовав торжество в ДК "Искра". Повод — 30-летие со дня образования Уссурийской таможни.

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