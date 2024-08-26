Волонтеры показали эвакуацию маломобильных жителей Курской области

За время боевых действий в Курском области уничтожены более 5 800 украинских боевиков и наемников, 544 единицы бронетехники, 37 артиллерийских орудий, 16 установок ЗРК и РСЗО в основном производства стран НАТО.
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