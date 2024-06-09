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Война воздушных шаров

Война воздушных шаров

Северная Корея снова наслала на Южную Корею большое количество воздушных шаров с мусором и фекалиями в ответ на продолжающуюся отправку Южной Кореей в Северную Корею воздушных шаров с южнокорейской антикоммунистической пропагандой.

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