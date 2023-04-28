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Посол РФ в Сербии назвал нарушение прав человека нормой для Киева

Посол РФ в Сербии назвал нарушение прав человека нормой для Киева

Киевский режим систематично нарушает права человека и пытается ликвидировать независимую прессу. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 28 апреля возмутился тем, что подобная демонстрация «европейских ценностей» стала нормой для Украины.

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