В Липецкой области легковушка сбила фонарный столб

Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Кривка Усманского района Липецкой области. По предварительным данным, водитель легковушки заснул за рулём, в результате чего и врезался в фонарный столб.
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