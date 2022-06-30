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Украина ввела визовый режим для россиян

Украина ввела визовый режим для россиян

Украина с сегодняшнего дня вводит визовый режим для российских граждан.Оформить документы можно в визовых центрах VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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