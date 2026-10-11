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Карни обсудил с Зеленским соглашение США и России по дизтопливу

Карни обсудил с Зеленским соглашение США и России по дизтопливу

Премьер Канады Марк Карни обсудил с Владимиром Зеленским соглашение США и России по дизтопливу. «Лидеры обсудили новое соглашение между США и Россией о поставках миллионов тонн дизельного топлива в Соединённые Штаты», — говорится в заявлении офиса канадского премьера.

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