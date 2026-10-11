Карни обсудил с Зеленским соглашение США и России по дизтопливу

Премьер Канады Марк Карни обсудил с Владимиром Зеленским соглашение США и России по дизтопливу. «Лидеры обсудили новое соглашение между США и Россией о поставках миллионов тонн дизельного топлива в Соединённые Штаты», — говорится в заявлении офиса канадского премьера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым