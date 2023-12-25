Набиуллина: очень болезненной санкцией стала блокировка активов россиян

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что наиболее болезненной санкцией со стороны "коллективного Запада" стала блокировка активов граждан РФ, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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