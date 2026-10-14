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Сбившему насмерть актрису Добромилову дали полтора года принудительных работ

Сбившему насмерть актрису Добромилову дали полтора года принудительных работ

Сергей Фадеичев/ТАСС Мотоциклисту Максиму Завирюху, который насмерть сбил фотографа и актрису Ксению Добромилову, дали полтора года принудительных работ и удержание 10% зарплаты.

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