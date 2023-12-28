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Interia: Киев предупредил о задержке пенсий в случае отсутствия западной помощи

Interia: Киев предупредил о задержке пенсий в случае отсутствия западной помощи

Украине грозит крах. Тревожные данные и просьба о помощи © РИА Новости Алексей Сазонов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Киев откажется от выплат пенсий и зарплат, если не получит финансирование от Запада, цитирует вице-премьера Украины Interia.

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