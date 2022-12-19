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В Челябинске прекратили работу городские катки

В Челябинске прекратили работу городские катки

В Челябинске временно закрыли городские катки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 19 декабря, закрыты катки в Центральном парке культуры и отдыха им.

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