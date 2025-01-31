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Царьград

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Американские учёные заявили, что нашли в космосе место "скопления душ"

Американские учёные заявили, что нашли в космосе место "скопления душ"

Учёные придумали эксцентричное название для вспышек неизвестной энергии.Эксперты из института инженерии Пратта университета Дьюка обнаружили в космосе зону, где, как они заявили, собираются души умерших людей.

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