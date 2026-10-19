MNQ weekly levels: Oct 19 to 23, sellers own 29,750 to 29,860 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! ClockworkFutures Levels map for Micro Nasdaq (MNQ1!) for the week of Oct 19 to 23, 2026.
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