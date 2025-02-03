«Мы вернулись в темные времена»: литовские «правозащитники» остались без денег США

«Правозащитные» организации Литвы, ставящие своей целью поддержку оппозиции в России и Белоруссии, больше не могут продолжать свою деятельность из-за решения Трампа о заморозке на 90 дней всех программ иностранной помощи.
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