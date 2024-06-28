Белоусов поручил Генштабу разобраться с полётами американских беспилотников над Чёрным морем

Глава военного ведомства России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооруженных сил внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролётом беспилотников над акваторией Черного моря.
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