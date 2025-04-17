Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Пусть Аллку прощают» – из-за Пугачёвой загадочно «переобулся» легендарный чемпион

«Пусть Аллку прощают» – из-за Пугачёвой загадочно «переобулся» легендарный чемпион

Успехи России Необъяснимые чудеса вдруг начали твориться вокруг Аллы Пугачёвой! Совершенно неожиданные процессы идут, которые трудно даже и объяснить.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПУГАЧЕВА МНОГО ЗНАЕТ про кое-кого...И если расскажет... Тогда наш народ еще &quot;хуже станет&quot;...  Вот именно этого заступнички и покровители  Пугачихи, и боятся...
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
Когда-то было именно так,  но сейчас, случайно, стала звучать старая  песня в исполнении Пугачевой - противно стало. Переключил канал...
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4 час.
Гулька
Ну и ДУРА!
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4 час.
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