«Пусть Аллку прощают» – из-за Пугачёвой загадочно «переобулся» легендарный чемпион

Успехи России Необъяснимые чудеса вдруг начали твориться вокруг Аллы Пугачёвой! Совершенно неожиданные процессы идут, которые трудно даже и объяснить.
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