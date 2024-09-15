6 способов заставить любого сказать вам правду

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Думаете, кто-то кормит вас ложью? Узнайте, как заставить кого-то сказать вам правду, с помощью этих лучших советов от трех бывших сотрудников ЦРУ… Если вы подозреваете, что ваш близкий вам человек может лгать вам, или вы убеждены, что коллега скрывает правду, заставить кого-то сказать вам правду — очень полезный навык, […] .