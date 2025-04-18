МИД Южной Кореи намерен пригрозить США отказом от покупки СПГ

Южная Корея будет использовать свои возможности в сфере судостроения, а также возможность отказа от американского СПГ в качестве аргументов в переговорах с США во время обсуждения новых таможенных тарифов, которые хочет установить Вашингтон, заявил глава МИД Южной Кореи Чо Тэ Юль 17 апреля, сообщает агентство Yonhap.
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