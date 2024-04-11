Риск передачи бактерий с множественной лекарственной устойчивостью оказывается самым высоким через больничные раковины

Новое исследование, опубликованное в журнале American Journal of Infection Control (AJIC), сообщает о мерах по предотвращению инфекций, предпринятых для борьбы с многомесячной вспышкой энтеробактерий, продуцирующих карбапенемазы, которая произошла в педиатрическом отделении Медицинского центра Омори Университета Тохо (Toho University Omori Medical Center) в Токио в 2017 году.
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