Риск передачи бактерий с множественной лекарственной устойчивостью оказывается самым высоким через больничные раковины

Новое исследование, опубликованное в журнале American Journal of Infection Control (AJIC), сообщает о мерах по предотвращению инфекций, предпринятых для борьбы с многомесячной вспышкой энтеробактерий, продуцирующих карбапенемазы, которая произошла в педиатрическом отделении Медицинского центра Омори Университета Тохо (Toho University Omori Medical Center) в Токио в 2017 году.