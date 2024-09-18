Арестован пентхаус жены главы завода по производству вакцин от COVID-19

Пентхаус жены главы завода по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в попытке получить взятку, арестован по решению Замоскворецкого суда Москвы, сообщили 18 сентября РИА Новости.
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