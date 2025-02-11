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Негативные последствия: к чему приводят нерегулярные диеты

Негативные последствия: к чему приводят нерегулярные диеты

Многие из нас сталкиваются с проблемой лишнего веса и стремятся к идеальной фигуре. В поисках «быстрого» решения часто выбираются различные диеты, но что происходит, если эти диеты нерегулярны и не сбалансированы? В статье Rsute.

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