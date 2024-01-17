Новый год в России отпраздновали широко: продажи за неделю выросли на 11%

Россияне купили к новогоднему столу на 11% товаров больше, чем год назад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», динамика продаж товаров повседневного спроса в предновогоднюю неделю оказалась вдвое выше, чем годом ранее, составив 11% в натуральном выражении.