Новый год в России отпраздновали широко: продажи за неделю выросли на 11%

Россияне купили к новогоднему столу на 11% товаров больше, чем год назад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», динамика продаж товаров повседневного спроса в предновогоднюю неделю оказалась вдвое выше, чем годом ранее, составив 11% в натуральном выражении.
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