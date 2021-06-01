Народные Новости

400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Все это будет до тех пор, пока не потопят пару корабликов и не начнут сбивать самолет! Ну бля..., не Россия, а терпил...Захарова сообщила...
  • Борис Ежак
    А она певица?Певица Ольга Бузо...
  • Mikhail Stepanov
    Он сам-то хоть понял, что сказал?Глава МО Белорусс...

Оператор МТС запустил первые пилотные зоны 5G в Санкт-Петербурге

Оператор МТС запустил первые пилотные зоны 5G в Санкт-Петербурге

Мобильный оператор МТС сообщил о запуске пилотной сети 5G в 16 локациях Петербурга и пригорода. Абонентам МТС станет доступно подключение к бесплатному и безлимитному 5G-интернету, скорость которого может достигать полутора гигабайт в секунду.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх